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12. 12. 2019

В Британии сегодня состоятся досрочные выборы парламента

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании сегодня. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 12 декабря.

Соответствующую инициативу премьера Бориса Джонсона поддержали 438 депутатов Палаты общин. Досрочные выборы были назначены, когда все попытки премьера вывести Великобританию из ЕС 31 октября не увенчались успехом.

Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение по Brexit.

Ожидается, что основная борьба за места в Палате общин развернется между консерваторами и лейбористами. По прогнозу Sky News, консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в 650-местном парламенте, Лейбористы - на 231 место.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе.

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Источник: korrespondent.net
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