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12. 12. 2019

В Перу задержали подлодку с тоннами кокаина

В Перу патрульный корабль перехватил подлодку, перевозившую более двух тонн кокаина. Об этом накануне сообщило AFP.

Патрульный катер перехватил судно в 175 километрах от Талары – прибрежного города на северо-западе Перу. В ходе операции были задержаны четыре члена экипажа – два колумбийца, мексиканец и эквадорец.

Лодку с экипажем доставили на военную базу в Паите. В прокуратуре города заявили, что субмарину оставят в распоряжении ВМС для проведения детального исследования.

По предварительным данным, которые приводят военные, подлодка была построена на деньги наркомафии и направлялась в Мексику.

В конце ноября в Испании задержали подлодку, перевозившую три тонны кокаина. Наркотики оценили в 100 млн евро. Судно прибыло из Колумбии. Члены экипажа были задержаны.

А в июле береговая охрана США в водах Тихого океана задержала подлодку контрабандистов с семью тоннами наркотиков.

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Источник: korrespondent.net
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