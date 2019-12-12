В Багдаде обстреляли аэропорт из реактивных установок

В Ираке ракета системы реактивного залпового огня Катюша поразила периметр международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает министерство внутренних дел Ирака, передает Xinhua в четверг, 12 декабря.
"Нападение произошло ночью вблизи военной базы, на которой базируются войска США, на юго-западе города", - говорится в сообщении.
Обстрел обошелся без жертв и не спровоцировал перебои в работе аэропорта. Xinhua напоминает, что два дня назад четыре ракеты с Катюши тоже нанесли удар по военной базе вблизи аэропорта, ранив шестерых военнослужащих.
Всего в Ираке находится более 5 тысяч американских военнослужащих, которые помогают местным силам противостоять ИГИЛ.
"Военные базы, на которых находятся американцы, на территории Ирака и укрепленной Зеленой зоны в центре Багдада часто становятся мишенями ракетных и минометных обстрелов боевиков", - заключает Xinhua.
Напомним, что ранее в Ираке неизвестные открыли стрельбу по протестующим, 25 человек погибли. Еще 130 получили ранения, большинство из которых - тяжелые.
Также сообщалось, что в Багдаде произошла серия взрывов. Три синхронных взрыва в разных частях города унесли жизни не менее пяти человек. Еще 13 человек пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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