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12. 12. 2019

В Нигере 70 военных погибли при атаке боевиков

На западе Нигера неизвестные боевики напали на армейский лагерь. В бою погибли не менее 70 военных, более 10 пропали без вести. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Синьхуа со ссылкой на службу безопасности Нигера.

Отмечается, что атака произошла вечером во вторник в районе населенного пункта Инатес.

"Нападавшие вторглись в Нигер с юго-востока Мали и окружили лагерь с трех сторон. Нигерские военнослужащие, оказывавшие сопротивление в течение нескольких часов, были вынуждены эвакуироваться... Со стороны боевиков погибли 57 человек", – говорится в сообщении.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в ноябре на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман. Тогда погибли 54 человека.

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Источник: korrespondent.net
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