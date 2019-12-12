В Нигере 70 военных погибли при атаке боевиков

На западе Нигера неизвестные боевики напали на армейский лагерь. В бою погибли не менее 70 военных, более 10 пропали без вести. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Синьхуа со ссылкой на службу безопасности Нигера.

Отмечается, что атака произошла вечером во вторник в районе населенного пункта Инатес.

"Нападавшие вторглись в Нигер с юго-востока Мали и окружили лагерь с трех сторон. Нигерские военнослужащие, оказывавшие сопротивление в течение нескольких часов, были вынуждены эвакуироваться... Со стороны боевиков погибли 57 человек", – говорится в сообщении.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в ноябре на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман. Тогда погибли 54 человека.

В ДР Конго штурмуют базу ООН: есть погибшие

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net