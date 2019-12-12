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12. 12. 2019

Драка в Раде: задержан экс-нардеп от Свободы

Бывшего народного депутата от ВО Свобода Алексея Кайду задержали за драку с нардепом от Слуги народа Андреем Богданцом, которая произошла накануне после заседания аграрного комитета Верховной Рады. Как сообщил лидер Свободы Олег Тягнибок в Facebook, также задержан третий участник драки - Олег Куцин.

"Сегодня в 5 утра, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческого взвода Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - заявил Тягнибок.

Тягнибок добавил, что Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции Киева.

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Источник: korrespondent.net
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