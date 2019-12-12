В "ЛДНР" прибыл 95-й "гумконвой" из России

В неподконтрольные Донецк и Луганск прибыл 95-й так называемый "гуманитарный конвой" МЧС России. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 12 декабря.

Утверждается, что в Донецке на складах разгружаются 270 тонн "гумпомощи". Это якобы детские продуктовые наборы для детей до трех лет. Также присутствует груз от гуманитарного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" в виде медицинского имущества для шести медучреждений "ДНР" общим весом более 1300 килограммов.

В свою очередь сепаратисты "ЛНР" заявляют, что в Луганск прибыли девять грузовиков из России. Они якобы привезли почти 100 тонн "гуманитарного груза" – 16420 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

Украинские пограничники подтвердили информацию о пересечении государственной границы российскими автомобилями через пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк. Всего их было зафиксировано 28 единиц.

Указано, что перемещение этого "гумконвоя", как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержание, характер и номенклатуру", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%. Это уже 11 "гумконвой" из РФ в нынешнем году.

Напомним, 5 декабря в "ЛДНР" прибыл 94 "гумконвой" из России в составе 25 машин.В грузовиках якобы перевозили детское питание.

Как известно, в конце июля Россия возобновила отправку своих так называемых "гумконвоев" на Донбасс. До этого последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года.

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Источник: korrespondent.net