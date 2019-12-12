Чиновников Фонда соцстрахования поймали на миллионных махинациях - СБУ

Миллионные махинации с соцвыплатами выявили в Фонде социального страхования во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 12 декабря.

Глава одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по приобретению профзаболеваний. Сфальсифицированые медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат.

Сейчас главе МСЭК осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Четверо других фигурантов дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 и 358 УК Украины. Сейчас обвинительные акты относительно них направлены в суд.

Напомним, что ранее в Житомирской области секретарь горсовета не внесла в декларацию 42 млн. Внесение недостоверных данных подтверждено выводами и решениями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также сообщалось, что на Киевщине депутата горсовета подозревают в миллионных хищениях. Чиновник незаконно добывал песок из озера в Дарницком районе Киева, чем причинил ущерб городу на сумму в почти 32,5 млн грн.

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Источник: korrespondent.net