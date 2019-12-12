У семьи на Харьковщине нашли около 800 кг наркотической смеси

Супружеская пара из Краснограда Харьковской области занималась распространением наркотической смеси. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 12 декабря.

"Полицейские Харьковщины документировали противоправную деятельность наркосбытчиков течение 2018-2019 годов. Жители Краснограда (38-летний мужчина и его 38-летняя жена) расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам путем почтовых отправлений по всей территории Украины", - сказано в сообщении.

В ходе проведения 5 санкционированных обысков по месту жительства супругов в частном доме полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломки весом около 800 кг, растворитель (79 бутылок весом 52 кг), промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт, банковские карточки и т.д.

Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 500 тыс. грн. Точный вес содержания маковой соломки будет установлено после проведения экспертного исследования.

Сейчас решается вопрос о задержании супружеской пары в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Напомним, что ранее патрульный "под кайфом" преследовал пьяного водителя по гололеду. Водитель под действием алкоголя влетел в забор, а полицейский, употреблявший амфетамин, разбил служебное авто.

Также сообщалось, что начальник медпункта Нацгвардии задержан за продажу наркотиков. Военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и дальнейшей реализации наркотических средств.

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Источник: korrespondent.net