Чубарова на три часа задержали в аэропорту Бухареста

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали на три с половиной часа румынские пограничники в аэропорту Бухареста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 12 декабря.

Председатель Меджлиса отметил, что при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и удерживали его в трансферной зоне аэропорта. Объяснение Чубарову не предоставили.

"И это при том, что одной из целей моего и моих коллег визита в Румынию является запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", – написал Чубаров.

Он рассказал, что оперативное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию и около 7.00 утра он уже был в отеле, чтобы в 9.30 начать выполнять программу визита.

"Понятно, что то, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания", – подчеркнул Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что с момента временной оккупации Крыма Россией он и его коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.

"На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", – написал Чубаров.

Напомним, Интерпол прекратил международный розыск Рефата Чубарова, который был начат по запросу Российской Федерации. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Источник: korrespondent.net