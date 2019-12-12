Россия высылает немецких дипломатов

Россия высылает двух сотрудников посольства Германии, они должны покинуть пределы РФ в течение семи дней. Об этом заявили в четверг, 12 декабря, в МИД России.

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в связи с вызовом в МИД РФ посла ФРГ Гезы Андреаса фон Гайра.

Как отмечается, российская сторона руководствовалась принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В связи с этим РФ в порядке ответной меры "приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России".

Они должны будут покинуть территорию РФ в течение семи суток. Послу ФРГ вручена "нота соответствующего содержания", отметили на Смоленской площади.

Напомним, Германия выслала двух российских дипломатов. Сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата из-за недостаточного сотрудничества РФ в расследовании убийства. Россия грозит ответными мерами.

В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.

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Источник: korrespondent.net