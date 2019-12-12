Женщина закормила дочь сухим молоком до смерти

Мать закормила до смерти новорожденную дочь смесью с сухим молоком. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета в Амурской области.

Жительница российского города Зея четыре месяца кормила свою новорожденную дочь смесью "на основе воды и заменителя молочного продукта". Последний компонент не предназначен для кормления детей грудного возраста.

За несколько месяцев у девочки образовался дефицит питательных веществ, а ее внутренние органы перенесли патологические изменения, в результате чего ребенок умер.

Мать признала вину и раскаялась. Ее обвинили в убийстве по неосторожности и будут судить.

Ранее сообщалось, что мать закормила подростка до смерти. Также Корреспондент писал о том, что сын выпивал с мамой перед телевизором и умер.

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Источник: korrespondent.net