После пожара в колледже в Одесской области закроют четыре школы

Четыре школы закроют в Овидиопольском районе Одесской области из-за нарушений противопожарной безопасности. Об этом со ссылкой на райадминистрацию сообщает УНИАН в четверг, 12 декабря.

Проблема нарушения норм противопожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, учреждениях в районе остается нерешенной, сказали в райадминистрации. На сегодня официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности.

Райадминистрацией по вышеуказанным учебным заведениям изготовлены проектные документы и экспертизы. По предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам противопожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.

"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - сообщили в РГА.

Напомним, что сегодня на пожарище в Одессе нашли всех пропавших. Всего спасатели обнаружили под завалами сгоревшего здания 14 тел. Еще два человека скончались в больнице. Таким образом количество жертв увеличилось до 16.

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Источник: korrespondent.net