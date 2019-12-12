Премьер Британии Джонсон пришел на выборы с псом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришел на избирательный участок, где проходят выборы в парламент, со своим джеком-расселом Дилэном. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, премьер привел собаку на красном поводке. Сам политик был одет в черное пальто.

После того, как Джонсон проголосовал, он помахал журналистам и увел Дилэна.

Избирательный участок, где оставил свой голос британский премьер, находится в главной лондонской методистской церкви.

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Напомним, в Британии сегодня проходят досрочные выборы парламента. Проведение выборов поддержало большинство депутатов Палаты общин по инициативе Бориса Джонсона после того, как его попытки осуществить Brexit провалились.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе.

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Источник: korrespondent.net