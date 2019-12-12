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12. 12. 2019

В Мексике появились дома, напечатанные на 3D-принтере

Жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере. Производством занималась компания New Story, пишет New Atlas.

"Наша главная цель - обеспечить жильем нуждающиеся семьи и сделать это максимально бюджетно и безопасно для города", - заявили в компании.

Всего в Мексике планируется строительство 50 домов, напечатанных на 3D-принтере. Здания предназначаются для тех семей, которые живут в крайне неблагоприятных условиях. 

Дома обойдутся людям не бесплатно. Так, платежи за жилище растянут на семь лет, а платить надо будет за дом примерно 20 долларов. В компании отмечают, что стоимость 3D-дома составляет около 1,7 тысяч долларов.

На печать одного дома уходят сутки, после этого его необходимо собрать. Единственное, чего пока "не умеет" принтер, так это производить двери, окна и крышу.

Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка их современным домам без надобности. Однако, на бетонный пол можно постелить линолеум или ковролин.

Здания оборудованы водопроводной системой и есть электричество. Утверждается,что 3D-дома сейсмически устойчивы.

Cмотрите фотогалерею: В Мексике появились дома, напечатанные на 3D-принтере

Ранее сообщалось, что в Китае будут печатать мини-электрокары на 3D-принтере.

Также напомним, что в компании Jaguar Land Rover будут тестировать лакокрасочное покрытие новых автомобилей с помощью лапы лабрадора, распечатанной на 3D-принтере.

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Источник: korrespondent.net
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