Исторические выборы. Как решится судьба Британии

В Великобритании 12 декабря проходят важнейшие в современной истории королевства выборы, ставшие, по сути, референдумом. Британцам предстоит решить, идет ли их страна на исторический разрыв с ЕС или вновь погружается в переговоры, постепенно отказываясь от Brexit. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что принесут выборы: процветание или хаос

12 декабря проходят досрочные выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Избирательные участки открыты с семи утра до десяти вечера по местному времени.

В течение часа после закрытия должны быть опубликованы экзитполы, основанные на опросах на избирательных участках. Как правило, такие опросы в Британии оказываются точными - они верно предсказали результаты по итогам четырех из пяти последних выборов.

Предвыборные опросы отдают преимущество правящей Консервативной партии во главе с действующим премьер-министром Борисом Джонсоном. Голосование проводится в один тур, для победы кандидату достаточно набрать больше голосов, чем другие соперники по округу.

Решение о проведении досрочных выборов было принято Палатой общин в конце октября и одобрено Палатой лордов.

Основной вопрос, остро стоящий перед политиками и перед всем британским обществом, - судьба выхода королевства из Евросоюза. От того, как он решится, зависят экономика Британии и будущее системы здравоохранения.

После выборов Великобританию может ждать или яростная политическая битва вокруг "жесткого" Brexit, или новый референдум о членстве в ЕС, или даже два референдума - о ЕС и о независимости Шотландии.

Спокойный выход и процветание, которые обещает Джонсон, выглядят одним из наименее вероятных сценариев, отмечает британская пресса.

Накануне голосования Джонсон отправился в северные и центральные регионы Англии, а также в Уэльс, которые в последние месяцы начали сомневаться в Brexit, опасаясь катастрофических последствий в экономике.

В своих выступлениях британский премьер сделал акцент на скорейшей реализации Brexit, "чтобы положить конец нестабильности" в королевстве.

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По его словам, любой исход кроме победы консерваторов закончится трагически: бесконечным "днем сурка" со спорами вокруг Brexit, референдумами и бездействием властей на фоне кризиса системы здравоохранения и полиции, наплывом мигрантов и, как следствие, утратой всякой веры народа в британскую демократию.

Джонсон утверждает, что его победа приведет Великобританию к значительным успехам: процветанию и экономическиому росту. Он также пообещал, что его "амбициозное" правительство увеличит бюджет, который пойдет на инфраструктуру и здравоохранение.

Конкурент консерваторов, лидер лейбористов Джереми Корбин, в своих речах рассказывал об опасности победы тори. Как отметил Корбин, Джонсон до сих пор отказывается говорить об издержках, которые Британия понесет в случае выхода из ЕС по плану премьера.

Ранее газета Sunday Times, ссылаясь на документ, составленный секретариатом британского правительства для внутреннего пользования по названием Операция Овсянка, написала, что Британия может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае "жесткого" Brexit, то есть, выхода из ЕС без соглашения. Об этом подробно в материале Нехватка еды и лекарств: Британия после Brexit.

Корбин обещает, что после прихода к власти заключит с Евросоюзом "разумное" соглашение и вынесет его на новый референдум вместе с вопросом остаться в составе блока.

"Лейбористское правительство выполнит любое решение, которое примет народ. Это будет юридически обязывающий референдум, и решение будет исполнено немедленно", - говорится в программе партии.

Либерал-демократы обещают "прекратить этот бардак", отозвав заявление о выходе из Евросоюза. Пока формальный выход не состоялся, правительство Британии действительно имеет право просто отозвать заявление о выходе.

Независимость от Лондона - это программная цель и смысл существования Шотландской национальной партии, и именно об этом партия в первую очередь напоминает в своем предвыборном манифесте. Шотландия голосовала против выхода из ЕС и надеется там остаться.

Глава правительства автономной Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен надеется скоро добиться от Лондона согласия на второй референдум о независимости.

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Источник: korrespondent.net