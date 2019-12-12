Лента RSS
Подписаться на ленту
12 декабря 2019, четверг, 22:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
12. 12. 2019

Подросток убил отца из-за онлайн-игры

17-летний парень-игроман из тайского города Сураттхани убил своего отца после того, как тот попросил юношу оторваться от компьютера и прекратить онлайн-игру, пишет The Sun.

Парень ударил отца, 51-летнего сержанта полиции Анувата, ножом в спину, сел на мотоцикл и уехал.

Мужчина был госпитализирован, но в больнице скончался.

Геймера задержали в ближайшем игровом клубе, где он с друзьями продолжил играть в видеоигры.

Родственники подростка рассказали, что он не отрывался от компьютера сутки напролет. Забросил учебу и его выгнали из школы за прогулы.

Cмотрите фотогалерею: Подросток убил отца из-за онлайн-игры

Назван топ-10 самых популярных компьютерных игр 2019 года

Напомним, что стример установил мировой рекорд, играя в игры 572 часа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.