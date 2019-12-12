Подросток убил отца из-за онлайн-игры

17-летний парень-игроман из тайского города Сураттхани убил своего отца после того, как тот попросил юношу оторваться от компьютера и прекратить онлайн-игру, пишет The Sun.

Парень ударил отца, 51-летнего сержанта полиции Анувата, ножом в спину, сел на мотоцикл и уехал.

Мужчина был госпитализирован, но в больнице скончался.

Геймера задержали в ближайшем игровом клубе, где он с друзьями продолжил играть в видеоигры.

Родственники подростка рассказали, что он не отрывался от компьютера сутки напролет. Забросил учебу и его выгнали из школы за прогулы.

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Назван топ-10 самых популярных компьютерных игр 2019 года

Напомним, что стример установил мировой рекорд, играя в игры 572 часа.

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Источник: korrespondent.net