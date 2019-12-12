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12. 12. 2019

У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине

 
Военная помощь Украине от США была задержана с целью изучения вопроса, согласуются ли действия страны с политикой Белого дома, а не как политический шаг, говорится в отчете, который подготовил генеральный советник OMB Марк Паолетта в ответ на запрос Счетной палаты США, сообщает The Hill.
 
"В течение десятилетий Административно-бюджетное управление США регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предупредить (неэффективное - ред.) использование средств ... Зачастую при управлении ассигнованиями OMB должна ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования в соответствии с законодательными директивами или для оценки того, должны ли средства использоваться для конкретной деятельности и каким образом", - говорится в сообщении.
 
Административно-бюджетное управление США продлило временное задержание военной помощи Украине восемь раз в августе и сентябре.
 
По словам высокопоставленного чиновника администрации, Административно-бюджетное управление США начало рассматривать вопрос о выдаче помощи Украине 19 июня, в тот день, когда президент США Дональд Трамп узнал о помощи из статьи в Washington Examiner.
 
Последний раз военная помощь была задержана 10 сентября, после чего почти сразу её разморозили.
 
Издание пишет, что задержка помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
 
Напомним, Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет с 300 млн для Украины.
 
Еще сообщалось, США увеличили транш военной помощи Украине.
 
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Источник: korrespondent.net
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