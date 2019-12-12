Бастующие парализовали Францию. Власти уступают

Во Франции с начала месяца граждане протестуют против пенсионный реформы. Противников изменений, которые французское правительство пытается ввести уже четверть века, оказалось больше, чем известных "желтых жилетов".

Забастовка будущих пенсионеров обернулись ежедневным массовым транспортным коллапсом. В итоге власти решили пойти на некоторые уступки, но французы остались недовольны. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Пенсионная реформа вывела французов на улицы

5 декабря во Франции началась одна из самых длительных забастовок в истории страны. Рабочие протестуют против пенсионной реформы. Профсоюзы полны решимости вновь вынудить правительство отказаться от нее, как уже было в 1995 году при президенте Жаке Шираке.

Первый день забастовки французских государственных служащих был отмечен массовыми демонстрациями. Профсоюзы уверяют, что в четверг вывели на улицы 1,5 миллиона человек, полиция насчитала 806 тысяч. Большинство протестовали в Париже.

На улица вышли не все бастующие: многие удовлетворились тем, что не вышли на работу. По подсчетам профсоюзов, бастовали 85,7 процента транспортников, 44 процента энергетиков и 70 процентов преподавателей.

Власти называют меньште цифры, но то, что преобладающее количество государственных служащих решило бастовать, очевидно. К протестующим на улице присоеденились и "желтые жилеты".

Протест привел к почти полной остановке общественного транспорта. В Париже не работало метро, вокзалы оставались закрытыми. Железнодорожная компания SNCF была вынуждена отменить почти 90 процентов рейсов скоростных поездов TGV и 80 процентов региональных рейсов.

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В третий день протестов, кроме метро, протестующие заблокировали движение на важных автомобильных дорогах. При этом забастовка в компаниях-авиаперевозчиках несколько спала. Протесты продолжаются по сей день.

Профсоюзы намерены продолжить забастовку до тех пор, пока президент Франции Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы.

Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 профессий - это не только железнодорожники, учителя, но и, например, артисты Парижской оперы. Для этих категорий предполагается выход на пенсию с 50 лет.

После реформы привилегии сохранят только военные, полицейские и медики. Кроме того, возраст выхода на пенсию повышается с 62 до 64 лет.

Запланировано также, что пенсии впредь будут начислять по системе баллов, чтобы стимулировать людей дольше оставаться на рынке труда. К примеру, для женщин, которые в среднем получают на треть меньше мужчин, после рождения первого ребенка сумма баллов увеличится на пять процентов, после третьего - еще на два процента.

11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об уступках правительства. Новые правила будут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее. До сих пор сообщалось, что под реформу подпадут лица, родившиеся с 1963 года.

Официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, прекращающим трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсия будут начисляться минимальная - одная тысяча евро в месяц.

На повышенную пенсию в будущем могут расчитывать только те, кто родился после 1985 года. Целиком под новую пенсионную реформу подпадут те, чья трудовая деятельность начнется в 2022 году.

EPA

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Источник: korrespondent.net