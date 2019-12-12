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12. 12. 2019

НАТО увеличило присутствие в Черном море

 
НАТО увеличило присутствие на море, суше и в воздухе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который поблагодарил Болгарию за предоставление кораблей для патрулирования Альянса в Черном море, пишет Укринформ.
 
"Мы согласились с важностью присутствия НАТО в регионе Черного моря. Ситуация безопасности меняется - и НАТО отвечает. Мы укрепили наше присутствие в Черноморском регионе на суше, на море и в воздухе - благодаря многонациональной боевой оперативной группе в городе Крайова, воздушному патрулированию и мощному военно-морскому присутствию", - сказал Столтенберг.
 
Он напомнил, что только в течение текущего года Альянс провел пять крупных учений в регионе Черного моря.
 
"Мы также увеличили помощь нашим партнерам в этом регионе, путем тренировки для военно-морских сил и береговой охраны, заходов в порты и проведения учений. Постоянная военно-морская группа НАТО проводит регулярные тренировки с кораблями Грузии и Украины, что улучшает нашу способность работать вместе с ними в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.
 
Напомним, комитет НАТО запланировал заседание в Украине.
 
В конце октября в Киеве состоялось заседание североатлантического совета НАТО, в котором принял участие генсек организации Йенс Столтенберг.

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Источник: korrespondent.net
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