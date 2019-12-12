На пункте пропуска на Донбассе умер мужчина

В четверг, 12 декабря, на КПВВ Станица Луганская умер мужчина, который направлялся в сторону оккупированных территорий,пишет благотворительный фонд Право на защиту в Facebook.

"На входе в КПВВ Станица Луганская умер человек. Мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре правительство изменило правила пересечения КПВВ на Донбассе.

Ранее в Станице Луганской на пункте пропуска умер мужчина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net