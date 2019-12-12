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12. 12. 2019

На пункте пропуска на Донбассе умер мужчина

 
В четверг, 12 декабря, на КПВВ Станица Луганская умер мужчина, который направлялся в сторону оккупированных территорий,пишет благотворительный фонд Право на защиту в Facebook.
 
"На входе в КПВВ Станица Луганская умер человек. Мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в ноябре правительство изменило правила пересечения КПВВ на Донбассе.
 
Ранее в Станице Луганской на пункте пропуска умер мужчина.

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Источник: korrespondent.net
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