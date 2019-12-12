В Дании задержали восемь подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Дании по всей стране задержала около 20 человек, подозреваемых в подготовке одного или нескольких терактов, пишет в четверг, 12 декабря, АР.

По результатам рейдов восемь человек предстанут перед следственным судьей, где им должны предъявить обвинения в сговоре с целью насильственных актов.

Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков сказал после задержаний, что некоторым из подозреваемых будут предъявлены предварительные обвинения в соответствии с законами Дании о терроризме.

По его словам, некоторые из задержанных "покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие".

По данным датских СМИ, обвинения должны предъявить шести мужчинам и двум женщинам.

Датские правоохранители рассказали, что в последние годы были предупреждены несколько нападений экстремистов, в том числе связанных с публикацией в 2005 году в газете 12 карикатур разных художников, изображающих пророка Мухаммеда.

Как сообщалось, накануне Нидерланды снизили уровень террористической угрозы впервые за шесть лет.

Напомним, из Турции депортировали 59 человек, которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли. В США и страны ЕС отправили 26 из них , 33 - в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время.

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Источник: korrespondent.net