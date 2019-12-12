Драка с нардепом Богданцом: одного из участников отпустили на поруки

Печерский районный суд Киева вечером в четверг, 12 декабря, отпустил на поруки бывшего народного депутата Алексея Кайду, который 11 декабря подрался с депутатом от Слуги народа Андреем Богданцом, сообщает ЛБ.ua.

Отмечается, что за Кайду поручились депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Вадим Ивченко и Оксана Савчук.

Срок действия меры пресечения действует до 12 февраля 2020 года.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Свободы. Как сообщалось, прокуратура открыла дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". А сегодня стало известно, что экс-нардепа от Свободы задержали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net