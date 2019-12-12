В Индии вспыхнули протесты из-за выдачи гражданства немусульманам

В Индии вспыхнул протест против закона, который позволит немусульманским иммигрантам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана получить индийское гражданство, сообщает в четверг, 12 декабря, CNN.

Бунт начался в связи с тем, что нижняя палата парламента одобрила законопроект, который позволит немусульманам стать гражданами Индии на основании религии.

Документ не предусматривает получение гражданства мусульманами, что вызвало жесткую реакцию общества. На протесты вышли оппозиционные партии и студенческие организации. По их мнению, закон нарушает Конституцию Индии, которая защищает религиозное равенство.

Власти Индии комментируют, что закон не будет нарушать права мусульман.

"Мусульманам Индии не о чем беспокоиться. Они граждане страны и таковыми останутся", — сказал министр внутренних дел Амит Шах.

При этом правительство уже развернуло войска на северо-востоке страны (штат Трипура), где протестующих особенно много. Там опасаются, что закон приведет к огромному потоку иммигрантов. Протестующие выкрикивают лозунги, среди которых "Трипура — не свалка для нелегальных мигрантов".

В среду, 11 декабря, правительство приняло поправку к закону о гражданстве, согласно которой буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 года, можно будет получить индийский паспорт.

Еще сообщалось, что в Польше готовили масштабные теракты против мусульман.

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Источник: korrespondent.net