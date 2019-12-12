Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"

Британский Верховный суд закончил четырехдневные слушания по делу российской займа Украине на три миллиарда долларов, более известного как "долг Януковича", сообщает в четверг, 12 декабря, Голос Америки.

По результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, решение ожидается в первой половине 2020 года.

Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег.

"(Киев) был вынужден выпустить еврооблигации под преобладающим давлением российских угроз территориальной целостности, экономике и гражданам Украины ... (Угрозы) были реализованы только несколькими месяцами позже в виде вторжения и оккупации Крыма и военного вторжения в восточную Украину".

В марте 2017 лондонский Высокий суд согласился с российской позицией и постановил, что судебный процесс не нужен, и то что Украина должна отдать задолженное.

Но апелляционный суд в сентябре 2018 принял во внимание украинскую позицию и постановил, что украинцы должны иметь право рассмотрения спора на судебном процессе.

Верховный суд должен сказать в этом споре последнее слово, которое определит, будет ли по "долгу Януковича" полноценный процесс, или Украину обяжут отдать деньги без возможности доказать свою позицию.

Украина отказывается выплачивать одолженное и накопленные штрафные проценты, которые теперь могут достигать $ 4,5 миллиарда, и настаивает, что русский заем, о котором договорились президенты Владимир Путин и Виктор Янукович, был навязан Москвой.

Напомним, в Минфине Украины озвучили позицию по "долгу Януковича".

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Источник: korrespondent.net