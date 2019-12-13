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13. 12. 2019

Зеленский: Минские соглашения нужно изменить

 
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые положения минских соглашений необходимо изменить, хотя добиться этого будет сложно. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале "1+1".
 
Глава государства подчеркнул, что не его команда подписывала "Минск", однако как представители власти они должны выполнять условия документа. При этом пункт о передаче границы под контроль Украины после проведения местных выборов на Донбассе не является позицией нынешнего руководства государства.
 
"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять, потому что передача границы под наш контроль после выборов − это точно не наша позиция. Это окончательное решение", − указал Зеленский.
 
Ранее представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений минских договоренностей не будет и быть не может. 

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Источник: korrespondent.net
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