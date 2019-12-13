Лента RSS
Подписаться на ленту
13 декабря 2019, пятница, 06:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
13. 12. 2019

Евросоюз продлил санкции против России − СМИ

 
Европейский совет вечером 12 декабря одобрил решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Об этом сообщил в Twitter журналист Свободной Европы Рикард Йозвяк.
 
"Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Официальное оформление будет на следующей неделе", − написал Йозвяк.
 
Отметим, решение Евросовета было принято на основе сообщений канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выполнении минских соглашений по итогам встречи нормандском формате в Париже 9 декабря.
 
Согласно процедуре, решение Совета Евросоюза вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.
 
Напомним, изначально экономические меры против РФ были приняты в июле 2014 года. В последний раз Совет ЕС продлевал санкции 27 июня 2019 года и они действуют до 31 января 2020 года.
 
Экономические санкции, в частности, включают: ограничение доступа на рынок капитала ЕС для ряда российских финучреждений, энергетических и оборонных компаний; запрет на торговлю оружием; запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд; ограничение доступа РФ к отдельным технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
 
Помимо экономических мер, в отношении России действуют другие ограничения, связанные с аннексией Крыма.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ЕС дали гарантии сохранения санкций в отношении России до возврата Украине всех утраченных территорий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.