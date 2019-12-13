Президент ответил на слова Путина о "Сребренице"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии на Донбассе контроль Киева над границей закончится уничтожением местных жителей – "новой Сребреницей". Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

"Он (Путин – ред.) это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни (не будет – ред.), я именно так и сказал господину Путину", – заявил глава государства.

По словам президента, он указал Путину, что представляет власть, для которой человеческая жизнь – это главное.

"Я не знаю, с кем вы (Путин – ред.) до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", – пояснил российскому коллеге Зеленский.

Напомним, после встречи нормандской четверки в Париже президент РФ заявил, что исключает передачу Киеву контроля над границей без предоставления гарантий безопасности для местных жителей.

Он считает, что если украинская сторона закроет границу войсками, на Донбассе "начнется Сребреница". В июле 1995 года в Сребренице произошло массовое убийство мусульман, которое является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net