Зеленский рассказал о плане "Б" для Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что реализация плана "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе − строительство стены, будет означать, что на территории ОРДЛО уже не Украина. Об этом он заявил 12 декабря в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

"На заседаниях СНБО Украины мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из этих планов – это, как вы сказали, план "Б". Для меня это не план "Б", это план "последняя буква". Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план", − отметил глава государства.

По его словам, так называемая стена уже есть и Украине нужно решать, "как вернуть людей, их ментальность, их мышление, их понимание, что они украинцы".

"У нас сейчас "живая стена", гибнут люди, она у нас есть. Но для меня лично это не вариант", − указал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что пять лет ждать, стрелять и терять украинцев он и его команда не собираются.

"Если будет стена, то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда", − считает он.

Зеленский обратил внимание, что были детально проработаны разные планы на случай разных сценариев развития ситуации.

"Мы понимаем, что если стена, нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, которые ощущают себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам. Потому что за стеной тогда будет другое даже не государство, это что-то другое, скажем так, местность, где будут только боевики", − подытожил президент.

Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что если Москва не согласится на договоренности о прекращении огня и обмен пленными, Киев будет готов строить стену на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net