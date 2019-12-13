Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем − СМИ

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, чтобы избежать введения дополнительных пошлин на ряд китайских товаров с 15 декабря. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что американский лидер подписал решение о реализации так называемого первого этапа торгового соглашения с Китаем, в рамках которого Пекин обещал увеличить объем закупок американской сельскохозяйственной продукции.

При этом стороны также обсудили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины на сумму около 160 миллиардов долларов.

Как отметили источники агентства, условия первого этапа торгового соглашения согласованы, однако правовое обоснование документа еще не завершено.

В Белом дом от комментариев отказались.

Информация о заключении торговой сделки между США и Китаем вызвала рост американских фондовых индексов.

Напомним, 11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли.

Ранее США отложили введение с 15 октября новых пошлин на товары из Китая до 15 декабря.

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Источник: korrespondent.net