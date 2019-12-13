Зеленский анонсировал программу повышения пенсий

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство разработало стратегию повышения пенсий и в следующем году на повышение пенсий планируют выделить 13 миллиардов гривен. Об этом он рассказал 12 декабря в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

По словам главы государства, на данный момент важная задача власти − увеличить минимальные пенсии украинцам при отсутствии достаточного бюджета.

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. А таких людей много. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, могу ли сейчас это анонсировать, но это будет не только информационный подарок для всех. Мы придумали очень интересную стратегию повышения пенсии для людей по возрасту", − отметил президент.

Он пояснил, что украинцев разделят на категории по возрасту и постепенно будут повышать пенсии для каждой из них.

"Мы готовы существенно повысить, так что это будут испытывать люди. Но сразу мы не готовы повысить всем пенсии, потому что 12 миллионов пенсионеров. Поэтому мы разбили их на следующие категории: сначала мы повысим пенсии от 400 до 1100 грн пенсионерам в возрасте 80 и выше лет", − уточнил Зеленский.

После этого планируют увеличивать выплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и выше, 70 и выше, и так далее.

В Украине более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Ранее сообщалось, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней.

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Источник: korrespondent.net