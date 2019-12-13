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13. 12. 2019

На острове в Новой Зеландии обнаружили тела шести жертв извержения вулкана

 
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом правоохранители сообщили в Twitter 13 декабря.
 
"Тела шести погибших (во время извержения вулкана) были обнаружены на острове Уайт-Айленд и в настоящий момент транспортируются на борт сторожевого корабля Wellington", − говорится в сообщении.
 
Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек.
 
Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице. Еще около 30 пострадали.
 
Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. Впоследствии власти объявили их погибшими и начали операцию по поиску их тел.
 
В настоящее время в ожоговых центрах Новой Зеландии находятся 17 пострадавших в результате извержения, 13 из них остаются в критическом состоянии. 
 
Уайт-Айленд − единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Он открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

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Источник: korrespondent.net
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