На острове в Новой Зеландии обнаружили тела шести жертв извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом правоохранители сообщили в Twitter 13 декабря.

"Тела шести погибших (во время извержения вулкана) были обнаружены на острове Уайт-Айленд и в настоящий момент транспортируются на борт сторожевого корабля Wellington", − говорится в сообщении.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек.

Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице. Еще около 30 пострадали.

Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. Впоследствии власти объявили их погибшими и начали операцию по поиску их тел.

В настоящее время в ожоговых центрах Новой Зеландии находятся 17 пострадавших в результате извержения, 13 из них остаются в критическом состоянии.

Уайт-Айленд − единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Он открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

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Источник: korrespondent.net