Извержение вулкана в Новой Зеландии: количество погибших возросло

В Новой Зеландии власти сообщают о минимум 15 погибших при извержении вулкана. Об этом информирует CNN в пятницу, 13 декабря.
Спасатели обнаружили еще два тела, но работают над их извлечением - одно из них было замечено в воде неподалеку от побережья.
Власти смогли начать полноценную спасательную операцию только в пятницу, так как ранее существовала 50-60% вероятность повторного извержения, поэтому отправлять туда людей спасателей было небезопасно.
На острове все еще сохраняются химическая и физическая угрозы, поэтому спасатели носят специальные защитные костюмы, что также осложняет поисковую операцию.
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Источник: korrespondent.net
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