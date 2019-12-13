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13. 12. 2019

Извержение вулкана в Новой Зеландии: количество погибших возросло

В Новой Зеландии власти сообщают о минимум 15 погибших при извержении вулкана. Об этом информирует CNN в пятницу, 13 декабря.

Спасатели обнаружили еще два тела, но работают над их извлечением - одно из них было замечено в воде неподалеку от побережья.

Власти смогли начать полноценную спасательную операцию только в пятницу, так как ранее существовала 50-60% вероятность повторного извержения, поэтому отправлять туда людей спасателей было небезопасно.

На острове все еще сохраняются химическая и физическая угрозы, поэтому спасатели носят специальные защитные костюмы, что также осложняет поисковую операцию.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек.
 
Изначально сообщалось, что жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице. Еще около 30 пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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