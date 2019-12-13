Евросоюз достиг соглашения по климату

На саммите Евросоюза государства-члены ЕС достигли соглашения по климатическим изменениям. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 13 декабря.

"Саммит ЕС достиг соглашения по климату. Это очень важное решение. Для одной страны нужно больше времени, прежде чем присоединиться к его выполнению. Мы вернемся к этому вопросу в июне", - сказал он.

Мишель не уточнил, о какой стране идет речь. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что речь идет о Польше.

"Одно государство - Польша - сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации", - сказала она.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС решил объявить о достижении соглашения, если одна из стран ЕС не одобрила его, Мишель ответил: "Мы рассматриваем климатическую нейтральность как нашу общую задачу. Но нам понятно, что одна страна находится на стадии, когда не может взять на себя обязательство. И поэтому у нас будет еще одна встреча. Но нам было важно дать сигнал о том, что мы хотим стать первым зеленым континентом, при этом мы понимаем, что Польше нужно больше времени".

Напомним, что ранее Greenpeace штурмовал здание Евросовета перед саммитом ЕС. Активисты забрались на здание по строительным лесам и вывесили гигантский баннер о климатическом кризисе.

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Источник: korrespondent.net