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13. 12. 2019

Игроман сжег казино из-за мизерного проигрыша

В российской Казани местный житель, проиграв в подпольном казино 500 рублей, поджег заведение, пишет Ridus.

Фарид Калимуллин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в букмекерскую контору, в которой были и нелегальные азартные игры. Россиянин поставил 500 рублей, и он решил, что выиграл 18 тысяч. Но в какой-то момент система перезапустилась и показала, что он в проигрыше.

Калимуллин ушел, чтобы вернуться спустя какое-то время с канистрой бензина. Он вылил воспламеняющуюся жидкость в помещении и поджег его. Камеры внутреннего видеонаблюдения зафиксировали все происходящее.

Как позже заявил на скамье подсудимых злоумышленник, он просто хотел восстановить справедливость.

"Эта контора мало того, что не выдала мне выигрыш, но и занимается незаконной деятельностью. Там азартные игры организуют, в том числе в рулетку играют", - заявил игроман.

Отмечается, что владелец помещения оценил причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей (примерно 563 тысячи гривен).

В Казани судят парня, который сжёг подпольное казино из-за проигрыша в 500 рублей. Сверхразумами богата Россия-матушка. pic.twitter.com/WkhWMeRaFX

— Почти ГосДума (@duma_gos) December 12, 2019

Напомним, что 17-летний игроман убил своего отца после того, как тот попросил юношу оторваться прекратить онлайн-игру.

Также Корреспондент.net писал, что переутомление и игроманию ВОЗ признала болезнями.
 

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Источник: korrespondent.net
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