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13. 12. 2019

В ООН приняли три резолюции о демилитаризации космоса

Генеральная ассамблея ООН приняла большинством голосов три резолюции по разоружению в космосе. Документы были предложены Россией, сообщает Интерфакс в пятницу, 13 декабря.

Так, в первом документе "Неразмещение первыми оружия в космосе" авторы подтвердили "необходимость изучения и принятия практических мер при выработке соглашений в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве" и выразили "серьезную обеспокоенность из-за превращения космического пространства в арену военного противоборства".

Вторая резолюция – "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве". Она "настоятельно призывает международное сообщество продолжить свои усилия, направленные на предотвращение гонки вооружения, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности".

Авторы этой резолюции выразили "серьезную обеспокоенность в связи с объявленными некоторыми государствами планами, которые включают размещение оружия, в частности ударных боевых систем в космическом пространстве".

Третий документ "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" подтверждает право всех государств "исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом".

Напомним, 21 ноября НАТО объявило космос отдельной сферой проведения военных операций после воздуха, моря, суши и кибернетических связей. При этом в Альянсе заявили, что не будут размещать свое собственное оружие в космосе.

Тогда в МИД РФ "с тревогой" восприняли это решение НАТО. "Теперь Альянс добрался и до космоса", – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: korrespondent.net
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