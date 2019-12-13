Джонсон: Британия покинет ЕС до конца января 2020 года

Великобритания покинет Евросоюз как единое целое до 31 января 2020 года. Об этом на выступлении перед избирателями в Лондоне заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News в пятницу, 13 декабря.

"Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой", - сказал Джонсон.

Премьер также отметил, что результаты состоявшихся в стране 12 декабря парламентских выборов означают, что угрозы осуществления повторного референдума по Brexit больше нет.

"Мы положили конец жалким угрозам [оппозиционной Лейбористской партии] провести второй референдум", - сказал глава правительства.

В конце выступления Джонсон призвал "осуществить Brexit, но сперва позавтракать", в ответ аудитория начала аплодировать.

К настоящему моменту подсчет голосов после выборов завершился на всех участках, кроме двух. Консерваторы уверенно лидируют, получив 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Лейбористы же потерпели сокрушительное поражение.

Напомним, что ранее в Британии обнародовали план Джонсона по Brexit. Документ якобы предусматривает введение после Brexit таможенного досмотра на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией.

Исторические выборы. Как решится судьба Британии

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Источник: korrespondent.net