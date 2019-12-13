В Ровенской области на одном из частных предприятий в поселке Мизоч произошел взрыв, во время которого погиб 24-летний работник. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний оператор зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв и возгорание.

"Это услышал охранник, который позвал на помощь еще одного работника. Вместе своими силами потушили огонь. Впрочем, спасти жизнь 24-летнего жителя Мизоча не удалось. Медики скорой, прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Cмотрите фотогалерею: Под Ровно произошел взрыв на предприятии, есть жертвы

Ранее в Ровно неизвестный бросил гранату во двор жилого дома, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. В результате взрыва были повреждены фасад дома, входные двери и окно.

Также сообщалось, что в Индустриальном районе Харькова при взрыве газового баллона в гараже погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net