В Минюсте рассказали подробности о работе частных СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о том, как будут функционировать частные следственные изоляторы временного содержания. Об этом он сказал в эфире Сніданку з 1+1 в пятницу, 13 декабря.

"Тюрем у нас слишком много, и это дорого обходится бюджету их содержать. Немало тюрем не заполнены даже наполовину, соответственно, с целью экономии бюджетных средств, мы планируем существенно сократить количество учреждений где находятся заключенные и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся. Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает", - рассказал министр.

По его словам, по плану процесс строительства новых учреждений займет 4-5 лет.

"Такие СИЗО будут под украинской юрисдикцией. Это идея, мы сейчас разрабатываем нормативно-правовые акты под частные СИЗО. Это возможность привлечения частного капитала в эту сферу. Мы бы хотели начать проекты, в том числе и частные СИЗО уже в следующем году", - продолжил Малюська.

Министр пояснил, как это будет работать.

"По сути это хорошо охраняемый отель со специальным режимом. Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы сможем направить на улучшение условий в обычных СИЗО и смогут разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе", - пояснил Малюська.

Напомним, что ранее в Минюсте назвали составляющие возвращения Донбасса. Реинтеграция Донбасса невозможна без надлежащей юридической поддержки людей, сообщила заместитель главы Минюста.

Также стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

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Источник: korrespondent.net