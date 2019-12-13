Кремль отреагировал на инициативу изменить Минск-2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 13 декабря, прокомментировал инициативу Украины об изменении минских соглашений, сообщает ТАСС.

Он напомнил о документе, принятом на саммите в Париже, "который в принципе можно и должно считать успехом".

"В итоговых соглашениях парижского саммита нормандского формата в преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата, государства - участники которого привержены их полному выполнению", - сказал Песков.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата", - добавил он.

Песков отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения проблемы Донбасса нужно не руку жать российскому лидеру Владимиру Путину, а выполнять минские договоренности. Так он прокомментировал слова Зеленского о готовности пожать руку Путину сто раз за возвращение Крыма и десять раз за Донбасс.

"Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме... Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности - и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - добавил представитель Кремля.

Ранее представитель Украины в контактной группе Алексей Резников сообщил, что Киев подготовит план изменений в минские соглашения перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в марте 2020 года. В России настаивают, что никаких изменений договоренностей не будет и быть не может.

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Источник: korrespondent.net