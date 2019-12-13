Опубликован текст подозрения по делу Шеремета

Адвокат Влад Добош, защищающий фигурантку дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, опубликовал текст подозрения, предъявленного ей.

Из документа следует, что организатором преступления следствие считает военного Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. Имен Владислава Грищенко (Буча) и Инны Грищенко (Пума) в подозрении нет, хотя накануне полиция заявила, что они также могут быть причастны к преступлению.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

После взрыва Кузьменко переоделась и покинула место преступления, говорится в тексте подозрения.

Ей вменяют ч.3 ст.28, п.п. 5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - организованное умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

В 13:00 Печерский райсуд Киева будет избирать Кузьменко меру пресечения. Перед этим меру пресечения должны избрать Антоненко.

Ранее нардеп от Евросолидарности Яна Зинкевич заявила, что у Дугарь есть алиби. Она опубликовала якобы справку об участии Дугарь в АТО на момент убийства Шеремета.

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Источник: korrespondent.net