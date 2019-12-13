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13. 12. 2019

Косовская керамика попала в список ЮНЕСКО

Керамику из города Косив Ивано-Франковской области внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

Соответствующее решение был принято в Боготе на 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Замечательные новости вечером из Боготы (Колумбия)! Только что Косовская рисованная керамика внесена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества!", - отметил Нищук.

Он также добавил, что верит в то, что следующей номинацией, которая может попасть в список ЮНЕСКО, будет крымскотатарский Орнек.

Экс-министр также поблагодарил мастера косовской керамики и главу благотворительной организации БФ Аутентичность Гуцульщины Марию Гринюк за участие в заседании ЮНЕСКО и работу в подготовке номинации.

Уникальную керамику создают не только в городе Косов, а и в поселке Куты и в селе Пистынь на Прикарпатье.

Ранее ЮНЕСКО включила Одессу в сеть творческих городов. Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

Всемирное наследие. Чем ЮНЕСКО обновила список

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Источник: korrespondent.net
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