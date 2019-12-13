Стали известны подробности убийства двух украинцев в ​​Польше

В Польше суд города Пулавы арестовал 36-летнего украинца Сергея С., которого обвиняют в убийстве двух соотечественников в Доброславе Люблинского воеводства. Об этом сообщает Польское радио в пятницу, 13 декабря.

Отмечается, что трагедия произошла на территории питомника плодовых деревьев и кустарников в нескольких километрах от города Пулавы. Там жили сезонные работники, в том числе группа граждан Украины. По словам местных жителей, они никогда не создавали проблем.

Прежде чем напасть, убийца решил обокрасть своих коллег. В понедельник, 2 декабря, он пробрался в их комнату и похитил 2400 злотых и вещи на сумму 50 злотых. В очередной раз преступник снова появился в ночь с субботы на воскресенье (7-8 декабря).

"На этот раз он непосредственно напал на других работников хозяйства, двух других трудовых мигрантов из Украины. Одному из соотечественников он нанес ножом 18 ударов в грудь и живот. Другому украинцу злоумышленник нанес пять ножевых ранений в грудную клетку и шею. Оба мужчины скончались на месте", – говорится в сообщении.

Злоумышленник похитил их деньги, примерно 200 долларов, которые у них были при себе. Тела убийца оставил на месте преступления. Их нашли на следующий день. Тогда же в Доброславов вызвали скорую и полицию. Убийцу в нетрезвом состоянии поймали в тот же день вечером на территории другой гмины.

Злоумышленник признался в содеянном и дал показания. Ему инкриминируют убийство с особой жестокостью и кражу с проникновением.

"Ближайшие три месяца 36-летний гражданин Украины проведет под арестом. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы", – пишет издание.

Напомним, в ноябре польские пограничники задержали украинца, который совершил двойное убийство в Чехии. С момента совершения преступления до момента ареста прошло около 10 часов.

Также сообщалось, что в Польше убили гражданку Украины. К преступлению был причастен украинец.

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Источник: korrespondent.net