Лента RSS
Подписаться на ленту
13 декабря 2019, пятница, 19:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
13. 12. 2019

Трамп опубликовал рекордное количество "твитов" за сутки

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в микроблоге Twitter, доведя эту цифру до 123. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило издание The Hill.

По подсчетам издания, Трамп за сутки сделал 123 твита или ретвита. Предыдущий рекорд президент США установил несколько дней назад - 105 твитов за сутки.

Отмечается, что большая часть сообщений и ретвитов Трампа касалась слушаний по импичменту в юридическом комитете Конгресса США.

В основном, "твиты" были направлены против демократов.

В одном из сообщений Трамп высмеял 16-летнюю Грету Тунберг.

"Так глупо! Грета должна поработать над проблемой управления гневом, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Остынь, Грета, остынь!", - написал президент США.

Таким образом он отреагировал на признание школьницы "Человеком года" по версии Time.

Напомним, Палата представителей Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по вопросу об импичменте Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.