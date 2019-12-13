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13. 12. 2019

На Волыни депутата подозревают в развращении 15-летней девочки

Прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней. Об этом накануне сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Депутат проник в дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, применил физическую силу и произвел развратные действия в отношении 15-летней девочки", – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по статье о растлении несовершеннолетних (ч.1 ст.156 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика. Ребенок пришел к нему в гости вместе с родителями.

А на Харьковщине педофил получил 15 лет тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки. Он заманил ребенка в дом сладостями.

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Источник: korrespondent.net
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