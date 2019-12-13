Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Об этом сообщает на сайте главы государства в пятницу, 13 декабря.

"Назначить Корнийчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", – говорится в указе №904/2019.

Предшественником Корнийчука на этой должности был Николай Кулешов. Но президент уволил его указом от 5 декабря.

Также сообщалось, что в конце ноября Зеленский подписал ряд указов, которые регулируют кадровые перестановки в СБУ.

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Источник: korrespondent.net