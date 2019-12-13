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13. 12. 2019

СБУ пресекла канал наркотрафика из Южной Америки

 
Из стран Южной Америки через территорию Украины в РФ поставлялись транзитом оптовые партии наркотиков, сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 13 декабря.
 
Участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию. 
 
В Киеве были задержаны несколько граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу. 
 
Среди задержанных - организатор контрабанды на территории Украины. 
 
"Во время обысков у злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика. Кроме того, у фигурантов дела изъято 6 килограммов особо опасного психотропного вещества - гармалин", - говорится в сообщении. 
 
Правоохранители решают по поводу уведомления задержанным о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины. 
 
Продолжаются следственные действия для разоблачения и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины.
 
Напомним, супружеская пара из Краснограда Харьковской области занималась распространением наркотической смеси, которой нашли 800 кг.
 
Еще сообщалось, что в Перу задержали подлодку с тоннами кокаина.

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Источник: korrespondent.net
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