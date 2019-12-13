Лента RSS
Подписаться на ленту
13 декабря 2019, пятница, 19:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
13. 12. 2019

Российских журналистов выдворили из Украины

 
Ведущий российского телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что его коллег, съемочную группу не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту Борисполь, о чем стало известно в эфире канала.
 
По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин. 
 
"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он. 
 
Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский прервал телефонный разговор с известной российской телеведущей Ольгой Скабеевой.
 
В то же время 12 декабря стало известно, что съемочную группу российского телеканала Звезда пустили в Украину.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.