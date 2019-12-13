Российских журналистов выдворили из Украины

Ведущий российского телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что его коллег, съемочную группу не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту Борисполь, о чем стало известно в эфире канала.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский прервал телефонный разговор с известной российской телеведущей Ольгой Скабеевой.

В то же время 12 декабря стало известно, что съемочную группу российского телеканала Звезда пустили в Украину.

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Источник: korrespondent.net