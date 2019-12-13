США против Северного потока-2. Последствия санкций

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против российских трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Теперь ожидается голосование в Сенате. Затем законопроект будет передан в Белый дом.

Эта мера может стать препятствием для реализации проектов, которые американские конгрессмены считают геополитическим инструментом России, позволяющим ей укреплять ее позиции на европейских энергетических рынках.

Германия просит США не вводить санкции против Северного потока. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас говорит, что Берлин "принципиально отвергает вмешательство извне" и санкции, которые имеют экстерриториальные последствия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сможет ли Америка остановить Северный поток-2

10 декабря конгресс США заложил в проект военного бюджета на следующий год санкции против двух газопроводов - Северного потока-2 и Турецкого потока. Конгрессмены предлагают наложить ограничения на компании, которые принимают участие в строительстве.

11 декабря палата представителей конгресса одобрила оборонный бюджет. Теперь в поддержку законопроекта должен проголосовать сенат, затем его подпишет президент США Дональд Трамп, который, как известно, является противником российских газопроводов в ЕС.

Авторы законопроекта, республиканец Тед Круз вместе с представительницей Демократической партии Джинн Шейхин, в своем заявлении говорят о разрушительных санкциях против предприятий, причастных к строительству газопровода, отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"США должны остановить российский Северный поток -2. В ближайшие дни именно с этой целью Конгресс примет, а президент подпишет конкретные санкции, которые, в частности, накажут компании, участвующие в прокладке газопровода", - сказал Круз.

Закон, предположительно, вступит в силу еще до католического Рождества, пишет FAZ. Причастным к строительству предприятиям будет предоставлен срок в 30 дней для прекращения работы над проектом.

Пакет санкций прежде всего нацелен на суда, который прокладывают трубы в Балтийском море. По данным экспертов, на завершение проекта необходимо еще 6-8 месяцев.

Для строительства трубопровода Газпром пользуется услугами швейцарского подрядчика Allseas Group, который направил самое большое строительное судно в мире Pioneering Spirit.

Когда о санкциях шла речь в начале 2019 года, эксперты называли удар по подрядчикам самым чувствительным для будущего газопровода.

Берлин решил проблемы СП-2. Но ЕК может оспорить

Российская сторона заверяет, что сможет завершить работы самостоятельно, модернизировав суда, которые есть в России, пишет WSJ. Но в Нафтогазе, продолжает газета, уверены, что Газпрому на это много лет и большие средства.

Не так давно представитель СП-2 заверил журналиста онлайн-издания еженедельника Spiegel Online в том, что санкции "могут сделать проект дороже, но не смогут его убить".

При этом, санкции против России в законопроекте были смягчены. Изначатально американские законодатели хотели ввесть жесткие ограничения, направленные на российского государственный долг. Но в итоговую версию вошли санкции против иностранных судов, прокладывающих СП-2.

Как отмечает FAZ, конгрессмены, вероятно, приняли во внимание усилия Германии по посредничеству Украине в конфликте на Донбассе и ее спасению от финансовых потерь в случае запуска Северного потока-2.

Американские чиновники обеспокоены тем, что этот газопровод может ослабить геополитические позиции Украины в ее борьбе против России и даст Москве возможность диктовать ее политические условия по всей Европе, пишет Wall Street Journal о законопроекте.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против СП-2, пишет газета Handelsblatt 13 декабря.

Он отметил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон отказаться от ограничений.

"Мы ведем переговоры с американцами", - сказал глава внешней политики Германии.

Маас также назвал санкции против Северного потока-2 вмешательством в европейские дела, сообщается на сайте министерства иностранных дел ФРГ.

Министр заявил, что вопросы европейской энергетической политики решаются в Европе, а не в США. По его словам, Германия "принципиально отвергает" вмешательство извне и санкции, которые имеют экстерриториальные последствия.

Позиция правительства Германии в данном вопросе относительно слабая, считает профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт.

"Берлин находится под угрозой мер воздействия со стороны Вашингтона. Если бы Германия попыталась отомстить, наказав американцев за санкции против СП-2, она бы оказалась в очень уязвимом положении в связи с ограничительными мерами против немецкого автопрома", - цитирует его DW.

Манготт имеет в виду высказывания представителей администрации и президента США о необходимости ввести дополнительные пошлины на ввоз в США автомобилей из ФРГ.

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Источник: korrespondent.net