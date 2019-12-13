Сюрприз маме: девочка заперла вора в квартире и ушла в школу

В российской Воркуте полицейские на месте преступления задержали подозреваемого в попытке квартирной кражи, которого домой впустила восьмилетняя школьница. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что жительница Воркуты обратилась в полицию из-за того, что у нее в квартире находился незнакомый мужчина. Приехав на место, полицейские выяснили, что этот мужчина на улице подошел к восьмилетней дочери заявительницы, которая направлялась в музыкальную школу, и представился другом ее матери. Он завил, что хочет сделать женщине сюрприз и дождаться ее дома. Незнакомец попросил ребенка вернуться домой и пустить его в квартиру.

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе". Женщина вместе с коллегами поспешила домой, сообщает пресс-служба.

"Гостя" задержали, когда он складывал технику в пакет. Мужчина намеревался вынести из квартиры ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекцию юбилейных монет, продукты, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тыс. рублей.

Похитителем оказался 26-летний воркутинец, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Против него возбудили дело о попытке кражи.

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Источник: korrespondent.net