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13. 12. 2019

США убрали три компаний РФ из санкционного списка

Минфин США в пятницу, 13 декабря, исключил из санкционных списков, связанных с деятельностью в киберсфере, три российские компании. 

Согласно информации на сайте ведомства, речь идет об ООО Центр автообслуживания, ООО Вертикаль, ООО Юником. В заявлении дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер каждой компании как отдельного юридического лица.

Стоит отметить, что санкции против данных компаний были введены 5 декабря. Тогда Минфин США объявил о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний. 

В Москве их назвали политизированными и пообещали ответить.

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Источник: korrespondent.net
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